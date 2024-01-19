Şekerli limonu yüzünüze sürün, kalıcı olarak kurtulun.. Yüzünüzdeki istenmeyen tüylerinizden limon ve şeker yardımıyla kurtulabilirsiniz. İşte uygulama yöntemi ve etkisi...

ensonhaber.com

İstenmeyen tüyler, özellikle yüz bölgesinde çıktığında hoş olmayabiliyor.

Yüzdeki tüylerin oluşmasının birçok sebebi olabiliyor. Bunlar arasında genetik faktörler, hormonal dengesizlikler, polikistik over sendromu, ilaç kullanımı, stres gibi durumlar sayılabiliyor.

Bu tüylerden doğal yollarla kurtulmak isteyenler, çeşitli karışımlar deniyor.

Özellikle ayva tüyleri diye bilinen minik tüylenme için etkili olan bir kür bulunuyor.

Estetik olarak rahatsız olanlar için tüylerden kurtulmanın formülünü açıklıyoruz.

İşte limon-şeker kürü...

Tüy bitirici kür

Limon ve şeker karışımı yüzdeki tüyleri temizlemek için etkili bir yöntemdir.

Bir limonun suyunu bir kaseye sıkın ve içine bir yemek kaşığı şeker ekleyin.

Karışımı yüzünüze sürün ve 15 dakika bekletin. Sonra ılık suyla durulayın. Bu işlemi haftada iki kez tekrarlayabilirsiniz.