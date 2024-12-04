Selami Yıldız kimdir, nereli? Yeni İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın biyografisi

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne Zafer Aktaş'ın yerine Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanı Selami Yıldız getirildi.

Başta İstanbul'da yaşayan vatandaşlar olmak üzere Selami Yıldız'ın biyografisi merak konusu oldu.

Yeni İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız kimdir, kaç yaşında ve nereli yoğun bir şekilde araştırılıyor.

İşte hakkında merak edilenler...

SELAMİ YILDIZ KİMDİR

Selami Yıldız, 1968'de İstanbul'da dünyaya geldi.

Yıldız, 1986 yılında Ankara Polis Koleji'nden, 1990 yılında da Polis Akademisi'nden mezun oldu.

1998 ile 2000 tarihleri arasında Portekiz Büyükelçiliği'nde Güvenlik Ataşesi olarak görev aldı.

2014 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti.

Fethullahçı terör örgütü tarafından yargı ve emniyet eliyle gerçekleştirilmek istenen 17/25 darbe girişimi ardından görevlendirildiği İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde FETÖ’ye karşı cesurca mücadele etti.

2017 tarihinde ise Adana İl Emniyet Müdürlüğü görevine atandı.

2023’de Emniyet Genel Müdür yardımcısı olarak atandı.