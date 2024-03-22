Semih Kılıçsoy kimdir, nereli ve kaç yaşında? Semih Kılıçsoy futbola hangi takımda başladı? A Milli Takım kadrosunda yer alan daha sonra Ümit Milli Takım'a gönderilen Semih Kılıçsoy hakkında aramalar hız kazandı. İşte genç oyuncunun merak edilenleri...

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Beşiktaş'ın 18 yaşındaki genç yıldızı Semih Kılıçsoy hakkında aramalar hız kazandı.

A Milli takımın Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı özel maçların kadrosuna dahil edilen ancak geçtiğimiz gün Ümit Milli takıma gönderilen Semih Kılıçsoy dikkatleri üzerine çekti.

A Milli Takım kadrosunda bulunan Semih Kılıçsoy, Ümit Milli Takım'ın İstanbul'da Gürcistan ile yapacağı özel maç ve 26 Mart Salı günü 2025 Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde deplasmanda İtalya ile oynayacağı müsabakaların aday kadrosuna dahil edildi.

Yaşanan bu gelişme sonrası futbolseverler Semih Kılıçsoy hakkında aramalarına hız verdi.

Peki, kimdir Semih Kılıçsoy? İşte merak edilenleri...

Semih Kılıçsoy kimdir?

Semih Kılıçsoy, 15 Ağustos 2005 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Futbola Gaziosmanpaşa Venüs takımının altyapısında başlayan Semih Kılıçsoy, 16 Ekim 2015 Arnavutköy Yaylaspor altyapılarında transfer oldu.

Semih Kılıçsoy, 19 Şubat 2016 tarihinde Beşiktaş'a transfer oldu. 21 Ekim 2021 tarihinde kulüple 2023 yılına kadar sürecek ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Beşiktaş'ın genç ve rezerv takımlarında attığı gollerle dikkat çekti.

2022/2023 sezonuna Beşiktaş 19 Yaş Altı Futbol Takımı ile başlayan Semih, U-19 Süper Ligi'nde çıktığı 17 maçta 18 gol kaydetti. Beşiktaş formasıyla ilk maçına 26 Şubat 2023 tarihinde Antalyaspor ile Süper Lig'de 0-0 berabere kaldıkları maçta çıktı.

Semih Kılıçsoy, Beşiktaş ile ilk resmi golünü 2023-24 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Arnavutluk takımı Tirana'yı 3-1 yendikleri maçta attı. Semih bu gol ile Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında gol atan en genç oyuncusu unvanını elde etti.

Semih Kılıçsoy, 2 Ocak 2024 tarihinde sözleşmesini 2027-28 sezonu sonuna kadar uzattı.