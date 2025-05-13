Sepetler taşacak! Tarım Kredi’de Mayıs çılgınlığı başladı: Tavuk, çay, deterjan, pirinç…

Haber Merkezi

Tarım Kredi Kooperatif Market, 13–19 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirim kampanyasını duyurdu.

Temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazede bütçe dostu fiyatlarla tüketicinin karşısına çıkan kampanya, Mayıs ayı alışverişini daha uygun hale getirmeyi hedefliyor.

Kampanya kapsamında öne çıkan ürünler arasında, Siyah çay çeşitleri, Tavuk eti ve işlenmiş tavuk ürünleri, Süt, yoğurt, ayran ve peynir çeşitleri, Ton balığı, pirinç, makarna, mısır ve tahin gibi temel mutfak malzemeleri yer alıyor.

Temizlik ve bakım kategorisinde ise Sıvı çamaşır deterjanı, Tuvalet kağıdı, Şampuan, saç kremi, Sprey yüzey temizleyiciler avantajlı fiyatlarla tüketiciyle buluşuyor.

Tüketiciler, Tarım Kredi Market’in aktüel ürünler kataloğu ile hem ev ekonomisini koruyacak hem de kaliteli ürünlere uygun fiyatlarla ulaşabilecek.

İşte Tarım Kredi Kooperatif Market 13–19 Mayıs indirim kataloğu: