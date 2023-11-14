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Serbest piyasada döviz fiyatları I Dolar bugün kaç TL?

Serbest piyasada döviz fiyatları I Dolar bugün kaç TL? Doların inişli - çıkışlı seyreden halleri, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Dolara dair detaylar, sabah saatlerinde piyasa açılışı ile gündeme geliyor.