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Serdar Dursun, Ronaldo'ya karşı! Persepolis - Al Nassr maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Serdar Dursun, Ronaldo'ya karşı! Persepolis - Al Nassr maçı ne zaman ve hangi kanalda? Serdar Dursun'un forma giydiği Persepolis, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Al-Nassr ile karşılaşacak. İşte maçın bilgileri...