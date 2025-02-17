Serdar Dursun, Ronaldo'ya karşı! Persepolis - Al Nassr maçı ne zaman ve hangi kanalda?

İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis, Asya AFC Şampiyonlar Ligi - Batı Grubu’nun son haftasında Al Nassr ile karşılaşacak.
İran ekibi Persepolis'in başına geçen İsmail Kartal eski oyuncusu Serdar Dursun'u yeni takımına transfer etti.
İsmail Kartal'ın yönettiği Serdar Dursun'un da formasını terlettiği Persepolis, Ronaldo'lu Al Nassr'ı konuk ediyor.
Gruptaki son maç öncesi Al Nassr gruptan çıkmayı garantilerken Persepolis'in ise mutlak bir galibiyete ihtiyacı var.
Futbolseverler Persepolis - Al Nassr maçının detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı. Merakla beklenen maçın detaylarını sizler için derledik.
Peki Persepolis - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın bilgileri...
Persepolis - Al Nassr maçı ne zaman?
Persepolis - Al Nassr maçı 17 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Müsabaka Spor SMART ekranlarından canlı yayınlanacak.