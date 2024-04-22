Serie A'da dev derbi! Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Milan ve Inter, İtalya Serie A'nın 33. hafta karşılaşmasında kozlarını paylaşacak.
Futbolseverler Milan ile Inter'in karşı karşıya geleceği dev maç hakkında aramalarına hız verdi.
Şampiyonluk yolunda büyük avantaj sahibi olan Inter en yakın rakibi Milan'ın 14 puan önünde yer alıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Inter 5-1 kazandı.
Futbolseverler bu dev maçın detaylarını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı.
Büyük heyecana sahne olacak Milan - Inter maçını İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek.
Peki Milan - Inter maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev maçın detayları..
Milan - Inter maçı ne zaman?
Milan ile Inter'in kozlarını paylaşacağı maç 22 Nisan Pazartesi (bugün) günü saat 21:45'te başlayacak. San Siro Stadyumu'nda oynanacak mücadele S Sport Plus ve S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.