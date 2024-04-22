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Serie A'da dev derbi! Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Serie A'da dev derbi! Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milan ile Inter, İtalya Süper Kupası'nın sahibi olmak için kozlarını paylaşacak. İşte dev maçın detayları..