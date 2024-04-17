Servet Yardımcı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Servet Yardımcı hangi görevlerde bulundu? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu açıklayan Servet Yardımcı hakkında aramalar hız kazandı. İşte Servet Yardımcı hakkında merak edilenler...

ensonhaber.com

UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

"Türk futbolunun içinde bulunduğu türbülanstan çıkması için TFF Başkanlığı'na adayım" sözleriyle adaylığını açıklayan Servet Yardımcı hakkında aramalar hız kazandı.

Futbolseverler Servet Yardımcı hakkında merak ettiklerini arama motorlarında araştırmaya başladı.

Peki Servet Yardımcı kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Servet Yardımcı’nın merak edilenleri...

Servet Yardımcı kimdir?

Servet Yardımcı 26 Aralık 1957 tarihinde Rize'de dünyaya geldi. Servet Yardımcı bir dönem amatör olarak futbol oynadı.

Bir dönem Çaykur Rizespor'da yöneticilik yapan Servet Yardımcı ilk kez 2008 yılında, Hasan Doğan'ın listesinden Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kuruluna girdi. Mahmut Özgener döneminde Başkan Vekili oldu.

Daha sonra Mehmet Ali Aydınlar yönetiminde yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam etti. 2012'de başlayan Yıldırım Demirören dönemiyle 1. Başkan Vekili oldu ve Nihat Özdemir yönetiminde de bu görevini sürdürdü.

Yardımcı, TFF'nin FIFA ve UEFA ile ilişkilerini yürütmektedir. 2015 yılında UEFA Yönetim Kuruluna girmek için aday oldu fakat seçilmedi.

5 Nisan 2017'deki 41. UEFA Kongresinde yapılan seçimi kazanan Yardımcı, UEFA Yönetim Kuruluna girdi. 2021'de yeniden aday oldu ve tekrar seçildi. Servet Yardımcı, evli ve 2 çocuk babasıdır.