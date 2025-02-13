Sevgililer günü nasıl ortaya çıktı? 14 Şubat Sevgililer Günü'nün hikayesi nedir?

Hüseyin Topuz

Sevgililer Günü, her yıl 14 Şubat'ta kutlanan ve aşkı, sevgiyi ifade etmenin en özel yollarından biri olarak kabul edilen bir gündür.

Ancak bu romantik günün kökeni, yalnızca çiçekler ve hediyelerle sınırlı değildir; tarih boyunca pek çok efsane, dini inanış ve gelenekle şekillenmiştir.

Roma döneminden Orta Çağ’a, pagan festivallerinden modern zamanlara kadar uzanan bu özel günün nasıl ortaya çıktığını öğrenmek, Sevgililer Günü’nün anlamını daha iyi kavramamıza yardımcı olabilir.

Sevgililer Günü'nün kökeni tam olarak bilinmemekle birlikte, birkaç farklı tarihi ve efsanevi kaynağa dayandığı düşünülüyor.

İşte en yaygın kabul edilen hikayeler:

1. Aziz Valentin ve Roma İmparatorluğu

En yaygın inanışa göre Sevgililer Günü, Roma Katolik Kilisesi'nin Aziz Valentin'i anmak için oluşturduğu bir gün olarak başladı. 3. yüzyılda Roma'da hüküm süren İmparator II. Claudius, genç erkeklerin evlenmesini yasakladı. Çünkü bekar erkeklerin daha iyi askerler olduğuna inanıyordu. Ancak Aziz Valentin, bu yasağa rağmen gizlice evlilik törenleri düzenlemeye devam etti. Bunun sonucunda tutuklandı ve 14 Şubat’ta idam edildi.

Bir başka rivayete göre ise, Aziz Valentin hapisteyken gardiyanın kızına aşık oldu ve ona ölmeden önce "Senin Valentin’in" yazılı bir mektup bıraktı. Bu da Sevgililer Günü'nde kart gönderme geleneğinin başlangıcı olarak kabul edilir.

2. Lupercalia Festivali

Bazı tarihçilere göre Sevgililer Günü, Roma'da 13-15 Şubat tarihleri arasında kutlanan eski bir pagan bayramı olan Lupercalia'dan türemiştir. Bu festival bereketi ve aşkı simgeliyordu. Ancak Hristiyanlık yayılınca, Papa Gelasius I, 496 yılında bu festivali yasakladı ve 14 Şubat’ı Aziz Valentin Günü olarak ilan etti.

3. Orta Çağ’da Romantizmle Bağlantısı

Orta Çağ'da İngiltere ve Fransa'da, kuşların çiftleşme mevsiminin Şubat ortasında başladığına inanılıyordu. Bu yüzden 14 Şubat, aşkın ve romantizmin günü olarak görülmeye başlandı. Ünlü şair Geoffrey Chaucer, 14. yüzyılda yazdığı şiirlerinde Sevgililer Günü’nü romantizmle ilişkilendiren ilk yazarlardan biri oldu.

Modern Sevgililer Günü

1800'lerden itibaren Sevgililer Günü, aşk mektupları, çiçekler ve hediyelerle kutlanmaya başladı. Günümüzde dünyanın birçok ülkesinde 14 Şubat’ta çiftler sevgilerini göstermek için birbirlerine hediyeler verir, kartlar gönderir ve özel etkinlikler düzenler.

Sevgililer Günü'nün kökeni hem tarihi hem de efsanevi unsurlara dayanıyor, ancak günümüzde daha çok ticari ve romantik bir kutlama olarak kabul ediliyor.