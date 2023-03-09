Sevilla - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler... UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe, İspanya ekibi Sevilla ile karşı karşıya gelecek. Dev mücadelenin detayları araştırılmaya başladı. Peki Sevilla - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'leri...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu heyecanı başlıyor. Bu turda Fenerbahçe, İspanya takımı Sevilla’ya konuk olacak. Sarı-lacivertliler deplasmandan galip gelerek İstanbul’da fişi çekmek istiyor. Fenerbahçe, Sevilla ile 2007-208 sezonu Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşmıştı. İstanbul’da Sevilla’ya 3-2’lik skorla üstünlük sağlayan sarı-lacivertliler, rövanş maçında penaltılarda yenerek adını çeyrek finale yazdırmıştı. Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Luan Peres ve UEFA'ya isimleri bildirilmeyen Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Serdar Dursun bu karşılaşmada yer alamayacak. Sevilla - Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Maç tarihinin yaklaşmasıyla binlerce futbolsever “Sevilla - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte zorlu mücadelenin detayları ve muhtemel 11’leri… Sevilla - Fenerbahçe maçı ne zaman? Sevilla - Fenerbahçe karşılaşması 9 Mart Perşembe günü (yarın) saat 23:00'te başlayacak. Maç, Exxen'de canlı yayınlanacak. Muhtemel 11’ler Sevilla: Bono, Navas, Nianzou, Gudelj, Acuna, Rakitic, Fernando, Jordan, Torres, Lamela, En-Nesyri Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Crespo, İrfan Can, Rossi, King, Valencia