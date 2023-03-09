Sevilla - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu heyecanı başlıyor. Bu turda Fenerbahçe, İspanya takımı Sevilla’ya konuk olacak. Sarı-lacivertliler deplasmandan galip gelerek İstanbul’da fişi çekmek istiyor.
Fenerbahçe, Sevilla ile 2007-208 sezonu Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşmıştı. İstanbul’da Sevilla’ya 3-2’lik skorla üstünlük sağlayan sarı-lacivertliler, rövanş maçında penaltılarda yenerek adını çeyrek finale yazdırmıştı.
Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Luan Peres ve UEFA'ya isimleri bildirilmeyen Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Serdar Dursun bu karşılaşmada yer alamayacak.
Sevilla - Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Maç tarihinin yaklaşmasıyla binlerce futbolsever “Sevilla - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte zorlu mücadelenin detayları ve muhtemel 11’leri…
Sevilla - Fenerbahçe maçı ne zaman?
Sevilla - Fenerbahçe karşılaşması 9 Mart Perşembe günü (yarın) saat 23:00'te başlayacak. Maç, Exxen'de canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11’ler
Sevilla: Bono, Navas, Nianzou, Gudelj, Acuna, Rakitic, Fernando, Jordan, Torres, Lamela, En-Nesyri
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Crespo, İrfan Can, Rossi, King, Valencia