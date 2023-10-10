Sevmeyenler bile müptelası olacak! Kokoreçin faydalarını duyan inanamıyor! Haftada 2 kez yerseniz.. Adeta bir şifa kaynağı olan kokoreçin bilinmeyen faydalarını sizler için derledik. İşte kokoreçin mucizevi faydaları..

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Koyunun ince bağırsağından ve mumbardan yapılan, şişe sarılarak kor ateşte kızartılan kokoreç birçok kişi tarafından çok seviliyor.

Dışarda en çok tüketilen yemekler arasında yer alan kokoreçin faydalarını duyanlar adeta şok geçiriyor.

Yapılan araştırmalar kokoreçin dozunda tüketildiği zaman bir şifa deposu olduğunu ortaya koyuyor.

Doktorların mutlaka tüketin tavsiyesi verdiği kokoreçin sayısız faydası olduğu dile getiriliyor.

Genellikle zararlı bir yiyecek olduğu iddialarıyla gündeme gelen kokoreçin uzman doktorlar tarafından haftada en az iki kez tüketilmesi tavsiye ediliyor.

Kokoreçin besin değerleri

Adeta doğal bir aşı olan kokoreçin içerisinde %11,42 karbonhidrat, % 11,61 yağ ve %74,08 protein bulunmaktadır.

Ayrıca bir porsiyon kokoreçte 500 mg kolesterol, 182 mg sodyum ve 367 mg potasyum bulunmaktadır.

Kokoreçin faydaları

Kokoreç sizi hastalıklara karşı koruma ve vücudunuzu dış etkenlere karşı dayanıklı hale getirme özelliğine sahiptir.

Düzenli tüketildiği taktirde hastalıklara yakalanma oranı azalacaktır.

Kokoreç içinde bulundurduğu protein miktarı ile etten daha besleyici bir besindir.

Yalnızca kokoreç değil diğer çoğu sakatat ürünüde etten daha fazla proteine sahiptir.

Uzmanlar sindirim sisteminde oluşabilecek farklı sağlık sorunları için kokoreç yenmesini tavsiye ediyor.

Bağırsağın florasını dengeleyen kokoreç, bağırsağın daha düzenli ve sağlıklı çalışmasına yol açıyor.

Uzmanlar haftada en az 1 ya da 2 kez kokoreç yemenin mutluluk hormonunun salgılanmasını sağladığını belirtiyor..