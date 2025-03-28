Şevval ayı ne zaman başlıyor? Şevval ayı önemi nedir?

Hüseyin Topuz

Şevval ayı, İslam takvimine göre Ramazan ayından sonra gelen ve manevi açıdan büyük öneme sahip olan aylardan biridir.

Ramazan Bayramı'nın ilk günüyle birlikte başlayan bu ay, Müslümanlar için ibadet ve bereket ayı olarak kabul edilir.

Özellikle, Şevval ayında tutulan altı günlük oruç, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) sünnetlerinden biri olarak görülmekte ve büyük sevap kazandırdığına inanılmaktadır.

Bu ayın önemi, Ramazan'ın manevi atmosferini sürdürmek ve ibadet bilincini canlı tutmak açısından büyüktür.

Şevval ayı ne zaman başlıyor?

Şevval ayı, Hicri takvime göre Ramazan ayından sonra gelen onuncu aydır ve Ramazan Bayramı'nın birinci günüyle başlar.

2025 yılında Şevval ayı, 30 Mart Pazar günü başlayacaktır. Bu ayın başlangıcı, Ramazan Bayramı'nın ilk gününe denk gelir.