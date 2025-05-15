Sezon açıldı! A101'e Birkenstock terlikler geliyor: Üstelik 2.000 TL daha ucuz

Haber Merkezi

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte market zincirlerinde sezonluk ürün hareketliliği başladı.

A101, 15 Mayıs tarihli aktüel ürün kataloğunu yayınladı.

Rahatlığı ve kalitesiyle dünya çapında ün kazanan Birkenstock terlikler, A101 mağazalarında sınırlı stokla satışa sunulacak.

Kadın ve erkek için farklı model ve renk seçenekleriyle gelecek olan terlikler, normal piyasa fiyatlarına göre çok daha uygun etiketlerle müşterilere sunuluyor.

Terliklerin A101’in hem fiziki mağazalarında hem de A101 Online üzerinden satışa sunulması bekleniyor.

İşte A101 15 Mayıs aktüel ürünler: