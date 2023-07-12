Sıcaktan bunalıp sakın yapmayın! Kalp krizi ve felç geçirtiyor... Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası, vatandaşı bunalttı. Serinlemek için ise birçok yönteme başvuruluyor. Ancak dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyarılar da geliyor. Özellikle sağlık açısından büyük riskler söz konusu. İşte sıcak havalarda asla yapmamanız gerekenler...

Kavurucu sıcaklar geldi...

Türkiye, belki de tarihin en sıcak günlerini yaşıyor.

Arabistan ve Afrika üzerinden 'El Nino' etkili sıcak hava dalgası için uzman isimler peş peşe uyarılar yapmaya başladı.

Meteoroloji uzmanları, vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda sık sık uyarıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan da sıcaklıklara karşı bir uyarı geldi.

Bakan Koca sosyal medya hesabından, “SICAK ÇARPMASI, vücut sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı, Hipertermi olarak da bilinen ciddi bir klinik durumdur. Yaşlılar ve çocuklar; diyabet hastalığı, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, astım gibi kronik rahatsızlıkları olanlar sıcak çarpması için yüksek risk grubundadır. Bu gruptakilerin gün içinde sıcaklığın yüksek seviyelere ulaştığı saatlerde dışarıya çıkmamalarını öneriyoruz” ifadelerine yer verdi.

Serinlemek isteyenler ise kendince çareler üretiyor. Buz gibi su içmek de en başta gelen yöntemlerden.

Soğuk su anlık olarak ferahlık sağlasa da, sağlığınızı tehlikeye atabiliyor.

Çok riskli

Araştırmalar, buzlu su içmenin vagus sinirini uyardığını göstermiştir. Vagus siniri, kalp atış hızının düşmesine aracılık eder ve soğuk su, kalp atış hızının düşmesine neden olan sinir için bir uyarı görevi görür.

Sürekli soğuk su içmek, kan damarlarınızın daralmasına neden olduğu için kalp krizi ve felç riskine kadar götürebilir.