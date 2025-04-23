Sigara bırakınca iştah neden artar? İşte yanıtı...

Hüseyin Topuz

Sigara içmek, zamanla vücudumuzda birçok etkiye yol açar. Ancak, sigarayı bıraktığımızda bedende pek çok değişiklik başlar.

Bunlardan biri de iştahın artmasıdır. Peki, sigara bırakınca neden daha fazla yemek yeme isteği duyulur?

Sigara içmek, metabolizmayı hızlandıran bir etkiye sahiptir. Nikotin, vücutta enerji harcamayı artırır ve bu da sigara içenlerin genellikle daha az yemek yediklerini düşündürür.

Ancak sigara bırakıldığında, nikotin etkisi ortadan kalkar. Metabolizma hızında bir azalma meydana gelir ve bu da kişiyle birlikte iştah artışına yol açar.

Ayrıca, sigara içenlerin çoğu yemek yerken, sigara içmeyi bir alışkanlık haline getirmiştir. Sigara bırakıldığında, bu alışkanlık devreye girer ve bir şeyler atıştırma isteği uyanır. Yiyeceklerle bu boşluğu doldurmaya başlarlar.

Özellikle tatlılar ve atıştırmalıklar gibi yüksek kalorili yiyecekler, sigara içmenin yerine geçen bir alternatif haline gelir. Bunların dışında, sigara içmenin kaybettiği lezzet duyusuna etkisi de önemlidir.

Sigara içenlerde tat ve koku duyuları bir miktar azalır. Sigara bırakıldığında, bu duyular yeniden canlanır ve daha önce dikkate almadığımız yiyeceklerin tadı daha cazip hale gelir. Bu da kişinin daha fazla yemek yemesine yol açar.

İştah artışının altında yatan bir diğer sebep de psikolojik faktörlerdir. Sonuç olarak, sigara bırakan birçok kişi, vücutlarındaki bu değişikliklere bağlı olarak iştah artışı yaşayabilir. Ancak bu durum geçici bir süreçtir. Sağlıklı beslenme ve egzersizle bu dönemi yönetmek, kilo artışını önleyebilir.