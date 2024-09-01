Sigaraya bir zam daha: İşte güncel zamlı sigara fiyatları 2024

Son dönemde art arda gelen zamlarla birlikte, sigara fiyatları cep yakmaya devam ediyor.
Özellikle ÖTV zammıyla fiyatların güncellenmesinden sonra, vatandaşlar uzun bir süre zam beklemiyordu.
Ancak sigara üreticileri, artan enflasyon ve maliyetler nedeniyle yeniden zam yapma kararı aldı.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, JTI grubuna ait Camel sigaralara 10 lira daha zam yapıldığını duyurdu.
Bu zamla birlikte Camel’in güncel fiyatı 165 TL'ye yükseldi. Yeni fiyat listesi ise merak ediliyor.
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI
· WINSTON Dark Blue & Deep Blue 68 TL
· WINSTON Slender 69 TL
· WINSTON 71 TL
· WINSTON Slims 76 TL
· WINSTON Xsence 78 TL
· CAMEL Slender 65 TL
· CAMEL Deep Blue 66 TL
· CAMEL Black & White 67 TL
· CAMEL Yellow & Brown 70 TL
· LD Slims 65 TL
· LD 65 TL
· MONTE CARLO Slender 64 TL
· MONTE CARLO 64 TL
· CAMEL Yellow (100 gram) 165 TL
· PHILIP MORRIS SİGARA FİYATLARI
· PARLIAMENT Aqua Blue Slims 77 TL
· PARLIAMENT Night Blue Pack (Uzun) 77 TL
· PARLIAMENT Night Blue / Aqua Blue / Reserve 75 TL
· PARLIAMENT MIDNIGHT BLUE 73 TL
· MARLBORO Red Long 75 TL
· MARLBORO Red / Touch 74 TL
· MARLBORO Touch Blue/Gray / White 74 TL
· MARLBORO EDGE 71 TL
· MURATTI 71 TL
· MURATTI BLU 70 TL
· LARK 70 TL
· CHESTERFIELD 69 TL
· L&M 69 TL
· MARLBORO ROLL 50 Sarmalık Kıyılmış Tütün 100 TL