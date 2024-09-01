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Sigaraya bir zam daha: İşte güncel zamlı sigara fiyatları 2024

Sigaraya bir zam daha: İşte güncel zamlı sigara fiyatları 2024 Sigara tiryakilerine kötü haber; yine zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar’ın açıkladığına göre, sigaraya 10 lira daha zam yapıldı. İşte yeni fiyatı…