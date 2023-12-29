Sigaraya dev 2024 zammı: Tiryakileri vuracak, içen kalmayacak Asgari ücrete gelen artış ile birlikte, birçok alanda 2024 zammı bekleniyor. Bu zamlardan biri de sigaraya… Peki, 2024 yılında sigaraya zam gelecek mi? İşte fiyatlar...

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Yeni yıla sayılı günler kala, vatandaşlar hem maaşlarındaki artışlarla hem de genel olarak ürün ve hizmetlerde meydana gelen zamlarla karşı karşıya.

Bu durum, sigara fiyatlarına gelecek olan muhtemel zammı da gündeme getirdi.

Asgari ücretin 11 bin 402 TL'den 17 bin 2 TL'ye yükseltilmesi, vatandaşların alım gücünde önemli bir değişikliğe yol açtı. Bu artışlarla birlikte, sigara fiyatlarındaki muhtemel zamlar da merak ediliyor.

Resmi Gazete'de duyurulan sigara ve tütünden alınan vergi oranlarının, sigara fiyatlarına olan etkisi büyük bir merak konusu haline geldi.

2024 yılında sigaraya zam gelecek mi? 2024 sigara fiyatları ne kadar olacak? İşte detaylar…

2024 sigara zammı gelecek mi?

1 Ocak 2024'ten itibaren sigara fiyatlarında yapılacak vergi düzenlemesi, tütün ürünleri fiyatlarında beklenen değişikliklere işaret ediyor. Sigara fiyatlarındaki vergi oranlarının yeniden düzenlenmesiyle ilgili yapılan açıklamalara göre, sigara fiyatlarından alınan vergi oranı yüzde 63'ten yüzde 57'ye indirilecek.

Bu düzenlemeyle birlikte, maktu vergi miktarı da önemli ölçüde artırılacak. Maktu vergi, 1,403 TL'den 4,8058 TL'ye yükselecek. Ayrıca, sigaraya yansıtılan asgari maktu vergi miktarı da 1,1114 TL'den 1,4249 TL'ye çıkacak.

Bu vergi düzenlemesiyle birlikte sigara fiyatlarındaki artışlar, tiryakiler ve sigara kullanıcıları tarafından merakla bekleniyor.

Sigara fiyatlarına henüz bir zam gelmedi. Şu anda en pahalı sigara 58 TL, en ucuz sigara ise 45 TL.