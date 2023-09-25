Simit Sarayı halka arz sonuçları açıklandı! Simit Sarayı kaç lot verdi? Borsada ne zaman işlem görecek? 21-22 Eylül tarihlerinde halka arz için talep toplayan Simit Sarayı'nın halka arz sonuçları belli oldu. İşte Simit Sarayı halka arz detayları..

ensonhaber.com 21-22 Eylül tarihlerinde talep toplama işlemleri gerçekleştirilen Simit Sarayı (DMRGD) halka arz sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz günlerde halka arz için talep toplama işlemlerini gerçekleştiren Simit Sarayı'nın halka arz sonuçları merak uyandırdı. DMRGD hisse koduyla borsada işlem görecek olan Simit Sarayı'nın halka arz sonuçları arama motorlarında araştırılmaya başladı. Simit Sarayı (DMRGD) halka arz sonuçları, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından açıklandı. Talep toplama sürecini tamamlayan Simit Sarayı (DMRGD), 75.000.000 lotunu bireysel yatırımcılara ve şirket çalışanlarına eşit şekilde dağıttı. Simit Sarayı halka arz büyüklüğü 768.000.000 TL oldu. 10,24 TL'den talep toplama sürecini gerçekleştiren Simit Sarayı yatırımcılara 13-14 lot (maksimum 143 TL) dağıtımda bulundu. Halka arzda, toplamda 2.973.896 yurt içi bireysel yatırımcını talepleri karşılanırken, yapılan tahsisata göre talepleri karşılanan yurt içi kurumsal yatırımcı sayısı ise 182 olarak belirlendi. Halka arzdan yararlanan yurt dışı kurumsal yatırımcı sayısı 4 olarak vurgulandı.Şirket çalışanlarından ise 205 kişinin talepleri karşılandı. İşte Simit Sarayı halka arz detayları.. Borsada ne zaman işlem görecek? Halka arz olan Simit Sarayı’nın 27-28 Eylül tarihlerinde DMRGD koduyla borsada işlem görmesi bekleniyor.

Salih Demirgan

Seo Editor

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