Simpsonlar bunu da bildi! Gerçekleşen kehanetlere maymun çiçeği de eklendi... Simpsonlar önceden tahmin ettiği öne sürülen olaylara bir yenisi daha eklendi. Maymun çiçeği virüsü tahmini ile ağızları açık bırakan animasyon “bunu da bildi” dedirtti. İşte, Simpsonlar’ın maymun çiçeği kehaneti...

Editör: Seda Yeşilyurt

Kehanetleri ile büyük bir ün kazanmayı başaran The Simpsons dizisi, yıllardır izleyiciyi ekranlara kilitlemeye devam ediyor.

Yayınlandığı günden bu yana her bölümüyle geniş bir seyirci kitlesi tarafından merakla takip edilen dizi son kehanetiyle yeniden şaşırtmayı başardı.

1989 yılından bu yana tam 35 sezondur aralıksız devam eden dizide yer alan ve birçoğunu önceden tahmin ettiği düşünülen olaylar arasında Donald Trump'ın ABD Başkanı olması, Apple'ın sanal gerçeklik gözlükleri, Michelangelo’nun Davut Heykeli'nin sansürlenmesi, Barbie filminin popülaritesi öne çıkan kehanetleri arasında yer alıyor.

BİR KEHANET DAHA GERÇEK OLDU

Kehanetleri ile büyük bir üne imza atan dizinin son tahmini izleyicileri korkutmayı başardı. The Simpsons kehanetlerine, son günlerde hızlı bir şekilde yayılmaya başlayan ve Dünya Sağlık Örgütü’nün acil durum ilan etmesine neden olan maymun çiçeği virüsünü de ekledi.

Dizinin önceden yayınlanmış olan bölümlerinin birinde maymun çiçeği virüsünü işediği ortaya çıktı. Dizinin 7. sezon 3. bölümde Bart ve Milhouse'un bir maymunla oynadıktan sonra kaşınmaya başladıkları ve daha sonra da vücutlarında kabarcıkların oluştuğu görülüyor.