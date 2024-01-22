Sınav yönetmeliği 2024: Finale girmeyen büte girebilir mi? Büt final yerine geçer mi? Üniversite öğrencileri, final sınavına yetişemeyeceğini düşündüğü takdirde bütünlemeye bırakmayı seçer. Bu noktada, "finale girmek zorunlu mu", "finale girmeden büte kalınır mı" gibi başlıklar araştırılmaktadır. Peki, final sınavına girmeyenler büte girebilir mi? İşte yanıtı...

ensonhaber.com

Yükseköğrenimde sınav dönemi...

Üniversiteler ve eğitim kurumları genellikle öğrencilere bir dönem boyunca alınan derslerin sonunda sınavlar yaparlar.

Üniversite sınavları genellikle vize sınavları ve final sınavları olarak adlandırılır.

Bazı durumlarda öğrenciler belirli bir dersten başarısız olabilirler. Bu durumda, öğrencilere genellikle bir kurtarma şansı sunulur.

Bir öğrenci final sınavını geçemezse, bazı üniversiteler ve eğitim kurumları bütünleme sınavı gibi ek sınavlar düzenler. Öğrenciler arasında "büt" olarak kullanılır ve "büte kalmak", "büte bırakmak" olarak bahsedilir.

Kendisini finale hazır hissetmeyenler, büte bırakmayı düşünüyor. Bu kapsamda, "finale girmesem büte girebilir miyim", "finale girmeden büte kalınır mı", "büte bırakma şartları" gibi başlıklar araştırılıyor.

İşte 2024 sınav yönetmeliği kapsamında detaylar...

Finale girmeyenler bütle geçebilir mi?

Final sınavına katılım sağlayamayan öğrenciler, bunun telafisi olarak bütünleme sınavına girebilmektedir. Genellikle bütünleme sınavından alınan not ile birlikte dersten geçmeleri mümkündür.

Ancak, bu uygulama kurumdan kuruma değişebilir, bu nedenle öğrencilerin kendi okullarının politikalarını ve prosedürlerini kontrol etmeleri önemlidir.

Bazı üniversitelerde final sınavına girmeyen öğrencilerin, bütünleme sınavlarına girmeleri için geçerli mazeretlerinin olması gerekmektedir.

Büt final yerine geçer mi?

Üniversitelerde bütünleme sınavı öğrenciler için final sınavı yerine geçer.