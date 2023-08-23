Sınavsız 2. üniversite 2023: AUZEF, AÖF, ATA AÖF 2023-2024 kayıtları ne zaman? Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılı Açıköğretim Fakültesi sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihleri belli oldu.

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YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci başladı.

Örgün eğitime hak kazanan öğrenciler, aynı zamanda açıktan ikinci üniversite kaydı da yaptırmak istiyor.

Bir üniversiteden mezun ya da halen okumakta olanların herhangi bir sınava girmeden İstanbul Üniversitesi Açık öğretim Programlarına kayıt yaptırabileceği sistem Sınavsız İkinci Üniversite olarak adlandırılıyor.

AUZEF, AÖF, ATA AÖF 2023- 2024 sınavsız üniversite kayıtlarını tamamlamak için tarihler merak ediliyor.

Lisans ve ön lisans mezunu kişilerin başvurabileceği sınavsız üniversite başvurularının tarihleri paylaşıldı.

Peki, AÖF, AUZEF, ATA AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman? İşte detaylar...

AÖF kayıt tarihleri

AÖF ikinci üniversite kayıt işlemleri 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Ekim 2023 Pazartesi günü sona erecek.

AUZEF kayıt tarihleri

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AUZEF) 2023 – 2024 başvuru ve kayıt işlemleri 7 Ağustos - 7 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ATA AÖF kayıt tarihleri

ATA AÖF ön kayıt işlemleri 5 Haziran 2023 ile 1 Ekim 2023 tarihleri arasında kayıt sayfası üzerinde yapılacak.