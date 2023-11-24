Sirkeli suyun faydaları saymakla bitmiyor! İşte sirkeli suyun şaşırtan faydaları.. Sirkeli suyun faydaları pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki sirkeli su içmek nelere iyi geliyor? İşte sirkeli suyun merak edilen faydaları..

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Sirke asidik meyvelerin fermente edilmesi ile elde edilen ve asetik asit içeren bir sıvıdır.

Sirkeli suyun birçok faydası olduğunu bilmeyen yoktur. Genellikle zayıflamak isteyen kişilerin sıkça tükettiği sirkeli su, insan sağlığı açısından son derece faydalıdır.

Fermente bir içecek olan sirke yararlı bakteriler içermektedir. Kalp ve damar sağlığının korunmasına yardımcı olan sirkenin faydaları internette sık sık araştırılmaktadır.

Peki sirkeli su içmek ne işe yarar? İşte sirkeli suyun faydaları..

Sirkeli suyun faydaları

- Sindirim sorunlarına iyi gelir.

- Burun tıkanıklığını giderir

- Mide kanserine engel olur.

- Kan şekerinin seviyesini kontrol altına alır.

- Zayıflamaya yardımcı olur.

- Gut hastalığının tedavisine yardımcı olur.

- Saç ve cilt sorunlarına iyi gelir.

- Gece daha kaliteli uyku sağlar.

- Enfeksiyonların giderilmesine destek olur.

- Ağız içerisinde oluşan mikropları yok eder ve diş eti hastalıklarına iyi gelir.

Nasıl hazırlanır?

1 tatlı kaşığı elma sirkesi ve 1 tatlı kaşığı bal 1 bardak ılık suya ilave edilir. Sabahları kahvaltıdan önce ve geceleri yatmadan önce olmak üzere günde iki kere elma sirkeli su tüketilir.