Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 32. hafta! Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor'a konuk oluyor. Zorlu mücadeleye kısa bir zaman kala detaylar belli oldu. Futbolseverler maçın detaylarını araştırmaya başladı. Peki Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta heyecanı devam ediyor. Bu hafta Fenerbahçe, Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Fenerbahçe, Sivasspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Deplasmandan galibiyetle ayrılmak istiyor. Ev sahibi Sivasspor, ligde bu sezon çıktığı 30 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak topladığı 37 puanla 10. sırada yer alıyor. Ev sahibi Fenerbahçe ise, ligde bu sezon çıktığı 29 maçta 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak topladığı 64 puanla 2. sırada yer alıyor. Zorlu mücadele için nefesler tutuldu. Futbolseverler maçın detaylarını araştırmaya başladı. Peki Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sivasspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Hangi hakem yönetecek? İşte detaylar... Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Sivasspor - Fenerbahçe maçı 29 Nisan Cumartesi günü (yarın) saat 19.00’da başlayacak. beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak olan maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek.