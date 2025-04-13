Sivasspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Şampiyonluk yarışını ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçın sonucu büyük bir merakla bekleniyor.

Jose Mourinho ve öğrencileri zorlu Sivas deplasmanından 3 puan ile ayrılarak şampiyonluk yarışında kalmak isterken Sivasspor ise taraftarı önünde 3 puan alarak ligde kalma yolunda umutlanmak istiyor.

Sivasspor'a konuk olduğu son altı Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Fenerbahçe, son galibiyetini Nisan 2023'te Jorge Jesus yönetiminde aldı.

Fenerbahçe ile Sivasspor arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı sarı lacivertliler 4-0 kazandı.

Büyük heyecana sahne olması beklenen Sivasspor - Fenerbahçe maçının detaylarını sizler için derledik.

İşte, Sivasspor - Fenerbahçe maçının detayları...

Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman?

Sivasspor - Fenerbahçe maçı 13 Nisan 2025 Pazar (bugün) günü saat 19:00'da başlayacak.

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maç beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.