Sivasspor'un genç yeteneği Premier Lig yolunda! Yunus Emre Konak kimdir, nereli ve kaç yaşında? Sivasspor'dan Brentford'a transfer olması beklenen 17 yaşındaki Yunus Emre Konak'ın kariyeri merak uyandırdı. İşte Yunus Emre Konak'ın merak edilenleri...

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Sivasspor, Yunus Emre Konak’ın transferi için Brentford ile bonuslarla birlikte yaklaşık 5 milyon euro karşılığında anlaşmaya varmak üzere olduğu kaydedildi.

Henüz 17 yaşında olan Yunus Emre Konak gelecek vadeden en genç oyuncular arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde Sivasspor'un başına getirilen Bülent Uygun, Yunus Emre Konak hakkında yaptığı açıklamalar ile gündeme gelmişti.

Bülent Uygun yaptığı açıklamada "Şu anda Türkiye'de 30 yıldır izlediğim en yetenekli futbolcu Sivasspor'daki Yunus Emre Konak. Futbol hayatım boyunca gördüğüm fiziği, temposu, oyun görüşü ve oyun mantalitesiyle dört dörtlük bir futbolcu." ifadelerine yer vermişti.

Yunus Emre Konak'ın bonuslarla beraber 5 milyon euro karşılığında Brentford'a transfer olması bekleniyor. Yunus Emre Konak, Brentford'a transfer olursa kariyerine Brentford'un B takımında başlayacak.

Transfer haberleri sonrası Yunus Emre Konak hakkında aramalar hız kazandı. Peki, kimdir Yunus Emre Konak? İşte merak edilenleri...

Yunus Emre Konak kimdir?

Yunus Emre Konak 10 Ocak 2006 tarihinde Batman'da dünyaya geldi. Futbola Batman Tüpraşspor'un altyapısında başlayan Yunus Emre Konak ilk profesyonel sözleşmesini Mart 2023 tarihinde Sivasspor'la imzaladı.

Yunus Emre Konak, Sivasspor ile ilk profesyonel maçına 18 Ağustos 2023'te Süper Lig'de Samsunspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçta yedek oyuncu olarak çıktı.

Yunus Emre Konak, 2 kez Türkiye U18 takımında forma giymiştir.