Slavia Prag - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Çekya ekibi Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, Çekya takımlarıyla oynadığı son sekiz resmi maçın ikisini kaybetti. Sarı lacivertliler bu iki mağlubiyet de Slavia Prag karşısında aldı.

Son Avrupa Ligi maçında AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, deplasmanda Slavia Prag'ı yenerek moral depolamak istiyor.

Futbolseverler Slavia Prag - Fenerbahçe maçının ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek istiyor.

İşte, Slavia Prag - Fenerbahçe maçının detayları...

Slavia Prag - Fenerbahçe maçı ne zaman?

Slavia Prag - Fenerbahçe maçı 28 Kasım Perşembe günü saat 23:00'te oynanacak.

Slavia Prag - Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.