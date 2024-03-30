Soğan suyunun faydaları saymakla bitmiyor! Soğan suyu nasıl hazırlanır? Soğan suyunun faydaları duyanları şaşırtıyor. İnsan sağlığı açısında birçok faydası bulunan soğan suyunun faydalarını sizler için derledik. İşte soğan suyu hakkında merak edilenler..

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Soğan, mutfaklardan eksik olmayan ve çoğu yemeğe kullandığımız, yemeklere lezzet katan bir sebzedir.

Soğan, salataların, çorbaların, et yemeklerinin, sebzelerin ve birçok diğer yemeğin lezzetini artırmak için sıkça kullanılır.

Ayrıca sağlık yararları da vardır; antioksidanlar, vitaminler ve mineraller açısından zengindir.

Soğanın özellikle suyu son derece faydalıdır. Doğal bir antibiyotik olan soğan suyu vücutta ki kronik inflamatuarı azaltmakla birlikte vücudu hücresel hasarlara karşı korur.

Soğan suyunun nasıl hazırlandığını ve faydalarını sizler için derledik. İşte soğan suyu hakkında merak edilenler..

Soğan suyu nasıl hazırlanır?

Kürü hazırlamadan önce soğanlar, sirke ile karıştırılmış suyla yıkanmalıdır. Bir tencereye iki su bardağı klorsuz su konularak kaynatılır.

Su kaynadıktan sonra orta boyutta bir soğan, bıçakla dörde bölünüp kaynar suya eklenir. Beş dakika kaynadıktan sonra süzülür ve ılımaya bırakılır.

Soğan suyu taze olarak tüketilmelidir. Çiğ veya pişirilmiş olarak tüketilen birçok soğan çeşidi bulunmaktadır: kırmızı, sarı, arpacık, kuru, beyaz, mor ve yeşil soğan en yaygın olanlardır.

Mor veya beyaz soğanlar, soğan suyu kürü için tercih edilmemelidir; bu kür için kahverengi soğanlar kullanılmalıdır.

Soğan suyunun faydaları

- Soğan suyu vücudun hücresel hasara karşı savunmasını güçlendirir.

- Kan şekerini düzenler.

- Soğan suyu kalp sağlığının korunmasında önemli rol oynar.

- Vücuttaki zararlı toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

- Kansere karşı iyi bir antioksidandır.

- Cildi temizleyerek sivilce ve akne oluşumunu azaltır.

- Ciltteki kırışıklıkları azaltır ve cilde canlılık kazandırır.

- Soğan suyu aynı zamanda gribe yakalanma riskini azaltır

- Vücutta yağ yakımını hızlandırdığı için obezite riskinin önüne geçer

- Diş çürümeleri ve diş eti sorunlarına iyi gelir

- Sindirimi kolaylaştırır

- Adet düzensizliği yaşayanlar için adet söktürücüdür

- Saç dökülmelerinizi azaltır

- Kulaktaki iltihabı giderip, kulak ağrısını dindirir

- Kemik erimesi gibi hastalıklara yakalanmanızı engeller.

- Uykusuzluğa ve eklem ağrılarına iyi gelir