Soğuk çay sevenlere kötü haber; Artık üretilmeyecek...

Yağmur Uçar

Dünyaca ünlü çay markası, tüketicilerine kötü haberi duyurdu.

"Soğuk çay" kavramını meşrubat kutularına taşıyan marka, bu zamana kadar en çok satılan içeceğini artık satmayacağını açıkladı.

Buna göre; Lipton, şeftali aromalı soğuk çay üretimini durdurdu.

VEDA PAYLAŞIMI

Lipton Ice Tea'nin resmi Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı:

"İkonik Şeftali Lipton Ice Tea aromamızın üretiminin durdurulduğunu duymuş olabilirsiniz. Biliyoruz - canınız yanıyor (öğleden sonra içtiğiniz rahatlatıcı içeceği mahvettiysek özür dileriz). Ama endişelenmeyin, diğer favorileriniz sizi taze tutmak için hala burada. Ve kim bilir? Belki bir gün, Peach efsanevi bir geri dönüş yapar."