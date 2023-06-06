Soğuk suyun inanılmaz zararı! Bakın neleri tetikliyor... Sıcak günlerde buz gibi suyu kafaya dikmek müthiş ancak zararlarından haberiniz var mıydı...İşte soğuk suyun inanması zor ama gerçek zararları!

Anneler, yine haklı çıktı...

"Soğuk su içme evladım" diye tembihlenmişsinizdir; Meğer ne doğruymuş!

Sıcak günlerde içimizi serinleten soğuk su, sağlığa inanılmaz zarar veriyor. Bilim insanları, soğuk suyla keşfettikleri olumsuzlukları tek tek sıraladı.

Herkesin yaptığı bu hata, birçok hastalığı adeta fişekliyor...

"Soğuk su içmenin ne gibi bir zararı olabilir ki" diyenleri, şöyle alalım:

İşte soğuk suyun inanılmaz etkileri...

Soğuk su içmenin zararları

2001 yılında migren hastalarıyla yapılan bilimsel bir çalışmaya göre soğuk su içmek migren ataklarını şiddetlendirmektedir.

Araştırmalar, buzlu su içmenin vagus sinirini uyardığını göstermiştir. Vagus siniri, kalp atış hızının düşmesine aracılık eder ve soğuk su, kalp atış hızının düşmesine neden olan sinir için bir uyarı görevi görür.

Sürekli soğuk su içmek, kan damarlarınızın daralmasına neden olduğu için yiyecekleri sindirme sürecini engeller.

Eklem ağrınız varsa çok soğuk içeceklerden uzak durmakta fayda vardır.