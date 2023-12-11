Şok iddia! EURO 2032, Türkiye'den alınacak mı? Ankaragücü başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasının ardından ortaya atılan iddia gündeme oturdu.

ensonhaber.com

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde oynanan Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından yaşananlar gündeme oturdu.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, 1-1 biten Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya inerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Yaşanan bu olayın ardından tüm hakemlerin Süper Lig'de maçlara çıkmama kararı aldığı iddia edildi.

Sosyal medya bu iddialar ile çalkalanırken beIN SPORTS'dan gelen bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

İddiaya göre bu gece yaşanan olay nedeniye İtalya ile ortak düzenlenecek olan EURO 2032, Türkiye'den alınabilir.

UEFA'nın nasıl bir karar vereceği henüz bilinmiyor...