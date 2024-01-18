ŞOK'a indirimli Airfryer geliyor! 20-23 Ocak ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı ŞOK marketlerinin aktüel ürün katalogları ve indirim katalogları yayınlandı. İşte 20-23 Ocak tarihlerinde ŞOK mağazalarında bulunacak aktüel ve indirimli ürünler..

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ŞOK marketler zincirinin 20-23 Ocak tarihleri arasında satışa sunacağı aktüel ürünler kataloğu ile belli oldu.

Türkiye'nin en büyük market zincirleri arasında yer alan ŞOK mağazalarında her hafta belirli günlerde olmak üzere farklı aktüel ürünler satışa sunuluyor.

Bu haftaki aktüel ürünler arasında televizyon, airfryer, çamaşır makinesi ve kurutma makinesi gibi farklı kategorilerde çeşitli ürünler yer alıyor.

Aktüel ürünler kataloğunda bulunan ürünler 20-23 Ocak tarihlerinden itibaren mağazalarda yerini alacak.

Peki ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler yer alıyor? İşte 20-23 Ocak ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve indirimli ürünler kataloğu..