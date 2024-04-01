ŞOK'a sudan ucuz dikey süpürge geliyor! 3-9 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğu... ŞOK mağazalarının Nisan ayına özel aktüel ürün katalogları ve indirim katalogları yayınlandı. İşte 3-9 Nisan tarihlerinde ŞOK mağazalarında bulunacak aktüel ve indirimli ürünler..

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ŞOK marketler zincirinin 3-9 Nisan tarihleri arasında satışa sunacağı aktüel ürünler kataloğu ile belli oldu.

Türkiye'nin en büyük market zincirleri arasında bulunan ŞOK mağazalarında her hafta belirli günlerde olmak üzere farklı aktüel ürünler satışa sunuluyor.

ŞOK'un bu haftaki aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Aktüel ürünler kataloğunda farklı kategorilerde çeşitli ürünler yer alıyor.

Aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler 3-9 Nisan tarihlerinden itibaren mağazalarda yerini alacak.

Peki ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler yer alıyor?

İşte 3-9 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve indirimli ürünler kataloğu..