Sol elle yemek yemek günah mıdır? Sol elle yemek yemekte bir sakınca var mıdır? Sol elle yemek yemekte bir sakınca var mıdır sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, sol elle yemek yemek günah mıdır? İşte cevabı..

Vatandaşlar dini açıdan merak ettikleri bazı sorulara yanıt aramak için internette çeşitli araştırmalar yapmaktadır.

Dinimizce günah olduğu düşünülen bazı sorulara yanıt arayan vatandaşlar bu sorularına Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sitesi üzerinden cevap arıyorlar.

Sitede yer alan sıkça sorulan sorular kısmında cevabı merak edilen bir soruyu sizler için derledik.

Birçok kişi tarafından merak edilen "Sol elle yemek yemekte bir sakınca var mıdır?" sorusuna Din İşleri Yüksek Kurulu'nun verdiği yanıt merak uyandırdı.

İşte kurulun bu konudaki görüşü..

Soru

Sol elle yemek yemekte bir sakınca var mıdır?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı

Yeme-içmeyle ilgili genel ilkeleri belirleyen Hz. Peygamber (s.a.s.), sol elle yeme-içmeyi hoş karşılamamıştır. Nitekim o, bu konu üzerinde önemle durmuş; şeytanların sol elle yiyip içtiklerini haber vererek ümmetini uyarmış ve çocuklara sağ elle yemek yemeyi öğretmiştir (Buharî, Et’ime, 2; Müslim, Eşribe, 13). Hz. Peygamberin sağ elle yeme ve içme konusundaki tavsiye ve irşadlarına uymak her müslümanın vazifesidir. Bu nedenle anne ve babaların çocuklarına diğer yemek adabıyla birlikte sağ elle yeme ve içmeyi de öğretmeleri gerekir. Fizikî bir engel sebebiyle sağ eliyle yiyemeyen kimselerin sol elle yeme içmesinde ise bir sakınca yoktur (Şevkânî, Neylü’l-evtâr, III, 329, 330).