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Son dakika: 3 Eylül 2024 Narin bulundu mu? Narin Güran öldü mü, yaşıyor mu? Tutuklu amcanın ifadesinde...

Son dakika: 3 Eylül 2024 Narin bulundu mu? Narin Güran öldü mü, yaşıyor mu? Tutuklu amcanın ifadesinde... Diyarbakır'da 14 gündür kayıp aranan 8 yaşındaki Narin Güran olayında yeni bir gelişme yaşandı. Narin'ie dair son bilgiler milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki, 3 Eylül 2024 Narin Güran bulundu mu? Narin öldü mü, yaşıyor mu? Detaylar haberimizde...