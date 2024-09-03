Son dakika: 3 Eylül 2024 Narin bulundu mu? Narin Güran öldü mü, yaşıyor mu? Tutuklu amcanın ifadesinde...

21 Ağustos günü Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran için tüm Türkiye ayağa kaldı.
8 yaşındaki Narin'den haber alınamazken, tüm detaylar ve deliller hassasiyetle araştırılıyor.
Küçük kız çocuğunu arama çalışmaları soluksuz devam ederken, gözaltı işlemleri de yapıldı.
Narin'e dair en ufak bir ipucu bulmak için komandalar sahaya indi.
Soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Şüphe vardı, tutuklama kararı tedbirdi. Soruşturma devam ediyor. Kimsenin şüphesi olmasın. En ince detaylarına ulaşıncaya kadar yargımız, savcılığımız gerekli incelemeleri yapacağız." dedi.
AMCA TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında Narin'in amcası ve annesi gözaltına alındı, amca tutuklandı.
Amcanın telefonunda yapılan incelemede, telefondaki WhatsApp yazışma ve görüşmelerinin tamamının silindiği tespit edildi.
Aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Narin'in babası ile aralarında husumet olduğu iddia edilen amcanın ifadesindeki detaylar dikkat çekti.
SALİM GÜRAN'IN İFADESİ
Salim Güran'ın Narin'in babasına "Sana böyle bir acı yaşatacağım, ömür boyu unutmayacaksın" dediği iddia edilmişti.
Aracında Narin'in DNA'sının bulunmasıyla ilgili de konuşan amca Salim Güran'ın Narin'i hiç bindirmediğini, DNA profilinin araçta nasıl çıktığını bilmediğini, arabanın kapılarını evinin önündeyken bazen açık bıraktığını söylediği iddia edildi.
Ekipler, Narin'e ait bir iz aramaya devam ediyor.