SON DAKİKA DEPREM! Konya'da deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi..

Kandilli Rasathanesi ve AFAD ülkemizde meydana gelen bütün depremler hakkında bilgileri paylaşmaya devam ediyor.
Konya ve çevresinde hissedilen bir deprem yaşandı. Depremin merkez üssü Selçuklu olarak açıklandı.
Konya'da geçtiğimiz gün 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.
Konya'da peş peşe depremler
Konya'da Türkiye saati ile 16:08:35'te bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 2.9 olarak açıkladı.
Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek ülkemizde meydana gelen son depremleri görebilirsiniz.