SON DAKİKA SEÇİM KARARI AÇIKLANIYOR I Cumhurbaşkanı kaçta konuşacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamalarda seçim tarihi için 14 Mayıs 2023'ü işaret etmişti. Bugün ise gözler Beştepe'de olacak. Erdoğan, seçimle ilgili açıklama yapacak. Peki, Cumhurbaşkanı kaçta konuşacak?

Türkiye seçime gidiyor...

Cumhur İttifakı'nın adayı yeniden Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.

Millet İttifakı'nın adayı ise uzun bir sürenin ardından Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada seçim için, 14 Mayıs tarihini işaret etmişti.

Bu tarihin önemli olduğunu söyleyen Erdoğan, bugün Beştepe'de konuşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimi için 14 Mayıs'ı işaret etmişti. Erdoğan'ın bugün alacağı kararla seçim tarihi resmi olarak netleşmiş olacak.

Hemen ardından 2023 seçimi için süreç başlayacak. Yüksek Seçim Kurulu, takvimi belirleyecek.

Peki, Cumhurbaşkanı kaçta konuşacak? İşte detaylar!

Cumhurbaşkanı kaçta konuşacak?

14 Mayıs'ta olması beklenen 2023 seçimleri, bugün kesinleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklama yapacak.

14 Mayıs'ta sandığa giden seçmen hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçecek.

YSK'nın açıklayacağı seçim takvimi bu iki süreci kapsayacak. Olası takvime göre, YSK, 21 Mart’tan itibaren cumhurbaşkanı adaylık başvurularını alacak.

Nisan'ın ilk haftası Cumhurbaşkanlığı aday listelerinin YSK tarafından kesinleştirilmesi bekleniyor.