SON DAKİKA! Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı mı, hapiste mi? İŞTE MAHKEMENİN KARARI!

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat, savcı karşısında...
MASAK incelemesiyle başlayan süreçte detaylar tek tek ortaya çıkıyor; soruşturma derinleşiyor.
Haklarında kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlaması bulunan Polat Ailesi, beraberinde 24 şüpheli gözaltına alındı.
Milyonların takip ettiği davada, Polat çiftine 66 sayfalık soru yöneltildi.
Emniyet'te ifadeleri tamamlanan Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu, Can Doğu, Alper Kürşat Polat ve diğer şüpheliler, tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Savcılık gerekçesinde, şüpheli Ahmet Gün'ün tasfiye halindeki kendine ait 5 şirketten Dilan Polat'a ait firmaya gerçek bir mal alış ve satış olmadan değişik zamanlarda 98 milyon 657 bin, 25 milyon 337 bin lira, 20 milyon, 150 milyon ve 29 milyon lira sahte fatura düzenlediği belirtildi.
Dilan Polat'ın savcı karşısında fenalık geçirdiği öğrenilirken, suçlamaları kabul etmediği ve tüm işlemlerle eşi Engin Polat'ın ilgilendiğini söylediği öğrenildi.
Engin Polat ise, şüpheli milyonluk işlemler için avukatına topu attı.
Polat'ın, söz konusu iddiaları kabul etmeyerek, “Şirket açtım kapattım doğru, battı şirketim. Yolsuzluk yapmadık, bu paraları biriktirdik. Çalıştık emek verdik" dediği öğrenildi.
Devam eden mahkemeden tutukluluk kararı çıkması bekleniyor.
Kamuoyunda ise "Dilan Polat tutuklandı mı", "Engin Polat tutuklandı mı", Polat davasında karar çıktı mı" merak ediliyor.
İşte son gelişmeler...
Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı mı?
Dilan Polat ve Engin Polat’ın aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 12’si tutuklandı.