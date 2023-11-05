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SON DAKİKA! Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı mı, hapiste mi? İŞTE MAHKEMENİN KARARI!

SON DAKİKA! Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı mı, hapiste mi? İŞTE MAHKEMENİN KARARI! Lüks yaşamlarından mahkeme koridorlarına geçen süreçte Dilan Polat, eşi Engin Polat ve beraberindekilerin akıbeti merak ediliyor. Polat Ailesi ve şüphelilerin sorgusu tamamlandı. Peki, Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı mı? Karar çıktı mı? İşte davada son durum...