Son tarih yaklaşıyor: O hesaptaki paralar silinecek!

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Türkiye'de Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz tarafından gelen açıklamalara göre sadakat kartlarında biriken puan ve lira kullanma tarihlerinin yıl sonu yaklaşmasıyla birlikte son kullanım tarihine vurgu yaptı.

Tüketicilerin, saadet kartında biriken puanı veya liraların o tarih gelmeden önce kullanmaları gerektiği vurguladı.

Biriken puan ve liraların belirtilen tarihe kullanılmaması haline silineceğini aktaran Deniz, sadakat kart sahiplerinin hesaplarında bulunan limitlerin tüketiciler tarafından harcanması gerektiğini belirtti.

31 ARALIK SON!

Sadakat kart kullanıcılarının biriktirdikleri puanların ve liraların son kullanım tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendi.

Tüketicilere de firmalardan almış oldukları sadakat kartlarda biriken puanları kullanılması gerektiğine dair yaptığı uyarıda, "Kredi kartlarında biriken puanların da harcanması gerektiği uyarısında bulunuyoruz. Çünkü yıl başıyla sınırlı olarak bu uygulama devam ediyor. Biz bu uygulamanın yanlış olduğu görüşündeyiz. Sadakat kartlarda biriken puanların belirli bir tarihe kadar kullanılması zorunluluğu, tüketiciyi zorlayan ve haksız bir durum.

Firmaların çoğu yine 31 Aralık itibarıyla kartlarda biriken puanlar kullanılmadıysa silmeyi tercih ediyorlar. Bu anlamda tüketicilerin bu aralar yapacakları alışverişlerde kredi kartı veya firmalardan aldıkları sadakat kartlarındaki puanlarını kullanmalarını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.