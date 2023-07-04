Sosyal medya ile ilgili üniversite bölümleri 2023! Akademik kariyerini sosyal medya alanında devam ettirmek istiyorsanız, okuyabileceğiniz bir hayli bölüm mevcut. Özellikle tercih döneminde fikir olması adına "sosyal medya ile ilgilenen bölümler" listesi hazırladık.

Üniversite tercih dönemi yaklaşıyor.

Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, üniversite kariyeri için rotasını belirliyor.

Öğrenciler, sözel sayısal eşit ağırlık ve yabancı dil olmak üzere dört farklı bölümden tercih yapabiliyor.

Sınava sözel alandan giren öğrencilerin bir kısmı ise "sosyal medya" ile oldukça ilgili.

Gelecekte sosyal medya alanında işler yapmak isteyenler, ilgili bir bölümden mezun olmak da istiyor. Bu kapsamda sosyal medya ile alakalı üniversite bölümlerine göz atılıyor.

Peki, sosyal medya alanındaki meslekler nelerdir? Sosyal medya uzmanı olmak için hangi bölüm okunur? Sosyal medya ile ilgili bölümler hangileri? İşte o liste...

Sosyal medya üniversite bölümleri:

1-Medya ve İletişim

2- Yeni Medya

3- Sosyal Medya Yöneticiliği

4- Dijital Medya Yönetimi

5- Marka Yönetimi

6- Grafik Tasarım

Listedeki bölümler son dönemde sıklıkla tercih edilen bölümler arasındadır.

Eğitimlerini tamamlayan kişiler söz konusu uzmanlık özelinde farklı alanlarda çalışılabilirler.

Sosyal medya uzmanı, sosyal medya yöneticisi, sosyal medya uygulama operatörü, sosyal medya içerik yöneticisi gibi görevler üstlenebilirler.