Soyarken iki kez düşünün! Beyaz liflerindeki fayda anlatılmaz yaşanır... Kış aylarının vitamin deposu mandalinayı soyarken beyaz liflerini ayırmamakta fayda var. Bakın o beyaz kısımlar, sağlığımıza ne etkiler sağlıyor.

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Narenciyelerin en sevileni mandalina, soğuk günlerde tezgahları süslüyor.

Hastalıklardan korunmak için birebir bir meyve olan mandalinayı, her gün tüketmek gerekiyor.

Mandalina, C vitamini bakımından zengin olup, aynı zamanda diğer vitaminler, mineraller ve antioksidanlar açısından da faydalıdır.

Lif deposu bir meyve olan mandalinayı doğru tüketmek, bu faydaları sağlamak adına önemlidir.

Mandalinayı soyarken özellikle beyaz liflerini de tüketmek gerekir.

Soyanlar pişman olacak, bakın o beyaz kısımla ne işe yarayacak...

Şifa noktası

Mandalinanın üzerinde bulunan beyaz liflerin sağlığa çok faydası olduğu için temizlenmemesi gerekmektedir.

Selülozik yapıda olan bu lifler sindirim sistemini aktifleştirir ve sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar.

Mandalinanın beyaz lifleri, kolesterolü düşürmeye yardımcı olan pektin adı verilen bir bileşik içerir. Pektin, bağırsakta emilen kolesterolün atılmasına yardımcı olur ve böylece kolesterol seviyelerini dengelemeye yardımcı olur.