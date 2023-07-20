SÖZEL MESLEKLER: Hangi bölümler sözelle alıyor? Sözel (TS) üniversite bölümleri 2023! YKS sonucunda sözel puanıyla tercih yapacak olan adaylar, hangi meslekleri seçebileceğini merak ediyor. Bu kapsamda "sözel üniversite bölümleri" araştırılıyor. İşte sözel puan türüyle alan üniversite bölümleri 2023!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 20 Temmuz Perşembe 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıkladı. Öğrenciler sınav sonuçlarını 'sonuc.osym.gov.tr' adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle görüntüleyebiliyor. Öğrenciler, sözel sayısal eşit ağırlık ve yabancı dil olmak üzere dört farklı bölümden tercih yapabiliyor. Sınava sözel alandan giren öğrencilerin gündeminde ise "Sözel puanla hangi bölümler tercih edilir" sorusu yer alıyor. İşte sözel puanıyla tercih edilebilecek olan üniversite bölümleri... 4 yıllık sözel bölümler Arkeoloji ve Sanat Tarihi Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Basın ve Yayın Coğrafya Coğrafya Öğretmenliği Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Çerkez Dili ve Edebiyatı Çizgi Film ve Animasyon El Sanatları Film Tasarımı ve Yazarlığı Film Tasarımı ve Yönetimi Film Tasarım ve Yönetmenliği Fotoğraf Fotoğraf ve Video Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gazetecilik Geleneksel Türk Sanatları Görsel İletişim Tasarımı Görsel Sanatlar Görsel Sanatlar ve İletişim Gürcü Dili ve Edebiyatı Halkbilim Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Halkla İlişkiler ve Tanıtım İlahiyat İletişim Bilimleri İletişim Fakültesi İletişim Sanatları İletişim Tasarımı ve Yönetimi İletişim ve Tasarım İslam Bilimleri İslami İlimler Kazak Dili ve Edebiyatı Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi Kültür ve İletişim Bilimleri Kürt Dili ve Edebiyatı Medya ve Görsel Sanatlar Medya ve İletişim Okul Öncesi Öğretmenliği Özel Eğitim Öğretmenliği Radyo, Televizyon ve Sinema Reklam Tasarımı ve İletişimi Reklamcılık Rekreasyon Yönetimi Sanat Tarihi Sanat ve Kültür Yönetimi Sinema ve Dijital Medya Sinema ve Televizyon Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Sümeroloji Süryani Dili ve Edebiyatı Tarih Tarih Öğretmenliği Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Türk Halkbilimi Türkçe Öğretmenliği Türkoloji Yeni Medya Yeni Medya ve İletişim Zaza Dili ve Edebiyatı 2 yıllık sözel bölümler Adalet Aşçılık Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Çağrı Merkezi Hizmetleri Çocuk Gelişimi Deri Konfeksiyon Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Geleneksel El Sanatları Halıcılık ve Kilimcilik Halkla İlişkiler ve Tanıtım Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği İlahiyat Kültürel Miras ve Turizm Marka İletişimi Medya ve İletişim Mimari Dekoratif Sanatlar Radyo ve Televizyon Programcılığı Reklamcılık Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Turist Rehberliği (2 Yıllık) Turizm Animasyonu (2 Yıllık) Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (2 Yıllık) Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik (2 Yıllık) Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik Yerel Yönetimler