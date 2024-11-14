Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman başlayacak? Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri saat kaçta?

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024 sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerine ilişkin takvim açıklandı. Takvimin açıklanmasının ardından atama tercihlerinin ne zaman yapılacağı yönündeki araştırmalar hız kazandı.

MEB tarafından yayımlanan sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının ardından gözler atama tercihlerinin yapılacağı tarihlere çevrildi.

Yayınlanan 20 bin öğretmen alımı atama takvimi sonrasında, tercihlerin ne zaman yapılacağı da netlik kazandı. Peki, sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman, saat kaçta?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024 öğretmenlik atama takvimi sonrasında, 20 bin öğretmen alımı için tercih tarihleri belli oldu.

Yayınlanan takvime göre öğretmen adaylarının atama tercihleri 14-20 Kasım tarihlerinde alınacak. Tercih ekranının ise sabah saatlerinde erişime açılması bekleniyor.