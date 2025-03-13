Spor salonu devi MACFit satıldı: İşte yeni sahibi

Haber Merkezi

Türkiye’nin en büyük spor salonu zincirlerinden MACFit, Polonyalı Benefit Systems’e satıldı.

121 şubesi ve 305 bin aktif üyesiyle dikkat çeken MACFit’in satış bedeli tam 420 milyon dolar. Satış sürecinin tamamlanması için Rekabet Kurumu’nun onayı bekleniyor.

MACFit’i bünyesinde barındıran Mars Spor Kulübü ve Tesisleri İşletmeciliği A.Ş., 2024 yılında 112 milyon dolar ciro elde ederken, 50 milyon dolar faiz, vergi ve kar rakamına ulaştı.

Yeni sahibi Benefit Systems ise, MACFit’in 2025 yılı içinde 26, 2026 yılı içerisinde ise 22 yeni şube açacağını duyurdu.

MACFit SAHİPLERİ KİM?

2007 yılında kurulan MACFit, 2010 yılında Esas Holding ve Actera Group’un yatırımlarıyla büyüme sürecine girdi.

Esas Holding; Pegasus, Ayakkabı Dünyası ve Mars Sinema gibi önemli markalarla tanınıyor.