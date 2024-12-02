Spotify Wrapped 2024: Spotify yıllık özeti çıktı mı, nasıl bakılır?

Yağmur Dinç

Spotify Wrapped (Yıllık Özet), her yıl kullanıcılara sunulmaya devam ediyor.

Bu yıla ait, en çok dinlenen müzik, albüm, sanatçı podcast gibi kategorilere ayrılan Spotify 2024 Wrapped istatistikleri merak konusu oldu.

Kullanıcılara özel yayınlanan listelere ulaşmak için Spotify 2024 özetine nasıl bakılır? Spotify Wrapped en çok dinlediğim şarkıları nasıl görebilirim? soruları araştırılıyor.

Peki, Spotify Wrapped 2024 çıktı mı? Spotify yıllık özete nasıl ve nereden bakılır? İşte ayrıntılar...

SPOTIFY WRAPPED 2024 (YILLIK ÖZET) ÇIKTI MI

Spotify Wrapped, 2016'dan beri her yıl Aralık ayının başlarında yayınlanıyor.

Spotify Wrapped 2024'ün 4 Aralık Çarşamba günü yayınlanması bekleniyor.

NASIL BAKILIR

Spotify'da yayımlanmış geçmiş özetlerinize bakmak için arama kısmına yıl bilgisini, yıllık özet veya wrapped kelimelerini yazabilirsiniz.

Kişisel 2024 Özeti paylaşım kartınız ile sonuçlarınızı Instagram, Twitter, Snapchat ve Facebook üzerinden kolayca paylaşabilirsiniz.