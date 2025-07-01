Squid Game 4. Sezon Olacak Mı? İşte Yanıtı

Dünya genelinde milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen Squid Game, Netflix tarihinin en ses getiren yapımlarından biri olmayı başardı.

. sezonuyla rekor kıran dizi, 2. ve 3. sezonlarla da başarısını sürdürdü.

Ancak hayranların en çok merak ettiği soru şu: Squid Game 4. sezon olacak mı?

İşte dizinin yaratıcısından gelen net açıklama...

SQUID GAME 4. SEZON

Dizinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, yaptığı son açıklamada Squid Game’in 3. sezonla final yaptığını ve şu an için 4. sezon planının bulunmadığını duyurdu.

Açıklamasında, dizinin ana karakteri Gi-hun’un hikayesinin artık tamamlandığını ve Squid Game evreninin bu aşamada sona erdiğini belirtti.

YAN HİKAYELER GELEBİLİR

Her ne kadar 4. sezon gelmeyecek olsa da, Squid Game evreni tamamen kapanmış değil. Hwang Dong-hyuk, farklı karakterlere odaklanan yan hikâyeler (spin-off) üzerinde düşünmeye açık olduğunu açıkladı.

Dizideki işe alımcılar (recruiter) ve VIP maskeli karakterler gibi figürlerin geçmişine odaklanan bağımsız projeler ileride izleyiciyle buluşabilir.