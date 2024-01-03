SSK ve Bağkur emekli zammı açıklandı! İşte 2024'ün aylık maaşı...

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Milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği haber geldi.
TÜİK, aralık ayı enflasyon oranını açıkladı; zam netleşti.
SSK ve Bağkur emeklilerinin alacağı zam oranı belli oldu.
Maaşlarını hesaplamaya koyulan vatandaşlar, "2024 zamlı emekli maaşı ne kadar" merak ediyor.
Aynı zamanda enflasyon farkı ile ilgili detaylar da araştırılıyor.
Emekliye yüzde 37,57 zam
TÜİK'in açıkladığı enflasyon aylık bazda yüzde 2,93, yıllık ise yüzde 64,77 oldu.
Aralık ayı enflasyonunun açıklanması ile Bağ-Kur, SSK emekli maaşı zammı anlamına gelen 6 aylık enflasyon da netleşti.
Buna göre emekli kök maaş zammı Ocak 2024 ilk yarısı için yüzde 37,57 olarak hesaplandı.