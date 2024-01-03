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SSK ve Bağkur emekli zammı açıklandı! İşte 2024'ün aylık maaşı...

SSK ve Bağkur emekli zammı açıklandı! İşte 2024'ün aylık maaşı... Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı 2023 yılı enflasyon verileriyle birlikte 2024 memur ve memur emeklisi ile SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı belli oldu. İşte 2024 yılı zamlı maaşları...