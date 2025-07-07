Staj sigortası başlangıç sayılacak mı 2025? Emeklilikte staja takılanlar...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorununun çözülmesi ile birlikte gündemde şimdi de "Emeklilikte Staja Takılanlar" yer alıyor.

Staj yapan milyonlarca genç, sigorta giriş tarihleri konusunda emeklilik süreçlerinde mağduriyet yaşıyor.

Meclis’e sunulan yeni düzenleme teklifi, sosyal medyada ve haber mecralarında büyük ilgi görüyor.

Uzun yıllar boyunca eğitim gören öğrencilerin, çalışma hayatına adım atması adına önemli bir basamak olan staj, sigorta açısından da bazı avantajlar sağlıyor; ancak emeklilikte değil.

Staj/çıraklık süreleri için prim ödenmiş olsa da bugüne kadar sigorta başlangıcı sayılmıyor.

Bu kapsamda, "staj sigortası başlangıç sayılacak mı" sorusu 2025'in en sık araştırılanları arasında yer alıyor.

İşte staj mağdurları için son durum...

EMEKLİLİKTE STAJ SÜRESİ SAYILACAK MI 2025

Emekli aylığını konu alan 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı hükümlerinde; 03.03.2023 tarihinde yürürlüğe giren 7438 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonucu 08.09.1999 tarihinden önce sigorta girişi bulunanlara da artık emekli aylığı bağlanacaktır.

Ancak aday çırak ve çıraklar, 7438 Sayılı Kanun kapsamına alınmadıklarından staj süresi emeklilik hesaplamasına dahil edilmeyecektir.

Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren staj ya da çıraklık döneminin emeklilik tarihini etkilemesine ilişkin çalışma Meclis'e geldi.

Teklifte, staj süresinin emeklilik için belirleyici tarih olması gerektiği vurgulandı.

Yasalaşması durumunda, geçmişte staj yapanlar 3 ay içinde başvurarak prim borçlanmasını gerçekleştirebilecek.