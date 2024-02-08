Sturbucks Türkiye satılıyor! İşte, kahve krallığının yeni sahibi… Türkiye’deki zincirlerini Kuveytli AlShaya Group’un işlettiği Starbucks Türkiye’nin hisseleri satılıyor. İşte, Amerikan kahve zincirinin yeni sahibi…

ensonhaber.com

ABD'li özel sermaye şirketi olan Apollo Global Management; Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya Starbucks'ın azınlık hissesini satın almak için görüşmelere başladığı ortaya çıktı.

Azınlık hisse listesinde bulunan Türkiye zincirlerini Kuveytli AlShaya Group’un Starbucks Türkiye’nin ise yaklaşık yüzde 30’luk hissesinin satılacağı düşünülüyor.

Kaynaklardan edinilen bilgiler doğrultusunda, daha önce hisse satın almak için kısa listeye alınan Suudi Arabistan'ın servet fonu Kamu Yatırım Fonu'nun da hâlâ görüşmelerde yer aldığı bilgilerine ulaşılırken Starbucks birimi, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Azarbaycan ve Kuzey Afrika’da 13 ülkede 2000 satış noktasını işletiyor.

Rusya’dan ayrılan şirket, ayrılmadan önce 2022 yılında 4 milyar ila 5 milyar dolar arasında bir değere sahipti.

Satışlar etkilendi

İsrail’e verdiği destek yüzünden çoğu yerde protestolara ve boykot kampanyalarına neden olan kahve zinciri, satışlarında önemli ölçüde azalma yaşadığını ancak uluslararası segmentteki büyüne hedeflerine bağlı kalındığını da açıklamıştı.

Starbucks boykot ve protestolara karşın yaptığı açıklamada, Ekim ayında siyasi olmayan bir kuruluş olduğunu ve İsrail hükümeti veya ordusuna destek sağladığı iddialarını reddettiği bildirildi.

Anlaşma sağlanırsa

Eğer anlaşma gerçekleşirse, Alshaya ailesinin 1999'dan bu yana kontrol ettiği özel şirketin yatırımcı tabanı genişleyecek. Orta Doğu'nun en büyük özel şirketlerinden bazıları, halka arzlar veya stratejik hisse satışları yoluyla daha fazla dış yatırımcı çekmeye çalışıyor.

Alshaya, 1890 yılında kurulmuş olup, The Cheesecake Factory, Shake Shack ve Pottery Barn gibi popüler Batılı markaların işletmelerini yönetmektedir. Bölgedeki en büyük perakende işletmecilerinden biri olarak tanınmaktadır.