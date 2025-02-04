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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte ev sahibi ve kiracıların merakla beklediği şubat ayı kira artış oranı belli oldu.

Her ayın başında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte mülk sahiplerinin kira artışında uygulayabilecekleri üst sınır belli oluyor.

Mülk sahipleri ve kiracıların gündemin yer alan kira artış oranının 2025 Şubat ayında yüzde kaç olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, şubat ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? 2025 şubat ayı kira zammı kaç TL?

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Şubat ayında sözleşme yenileyecek olan kiracılar, güncel TÜFE verileri üzerinden kira zammı uygulayacak.

TÜİK'in ocak ayı enflasyon verileriyle birlikte 12 aylık güncel TÜFE rakamları belli oldu. Buna göre; Şubat ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 56,35 olmasının ardından yüzde 56,35 olarak uygulanacak.

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 25 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Şubat 2025

Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 56,35

Kira Artış Tutarı: 14 bin 87 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 39 bin 87 TL