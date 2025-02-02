Şubat ayı önemli günler hangileri? Şubat ayında resmi tatil var mı?

Hüseyin Topuz

Her ayın kendine ait önemli günleri ve haftaları bulunmaktadır. Şubat ayının gelişiyle birlikte yeni ayın önemli günleri ve haftaları merak konusu oldu.

Özellikle çalışanlar tarafından bu ayda resmi tatil olup olmadığı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

Şubat ayındaki önemli günleri ve haftaları sizler için derledik. İşte, Şubat ayındaki önemli gün ve haftalar...

Şubat ayında resmi tatil var mı?

Şubat ayında herhangi bir resmi tatil günü bulunmuyor.

Şubat ayı önemli gün ve haftalar

İşte, Şubat ayındaki önemli gün ve haftalar;

4 Şubat

Dünya Kanser Günü

7 Şubat

Dünya İlgi Günü

9 Şubat

Dünya Sigarayı Bırakma Günü

Dünya Kazak Giyme Günü

Dünya Pizza Günü

12 Şubat

Dünya Darwin Günü

13 Şubat

Dünya Radyo Günü

Berat Kandili

14 Şubat

Sevgililer Günü

17 Şubat

Dünya Kediler Günü

18 Şubat

Dünya Asperger Günü

22 Şubat

Dünya Düşünce Günü

28 Şubat

Sivil Savunma Günü