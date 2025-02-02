Şubat ayı önemli günler hangileri? Şubat ayında resmi tatil var mı?

Her ayın kendine ait önemli günleri ve haftaları bulunmaktadır. Şubat ayının gelişiyle birlikte yeni ayın önemli günleri ve haftaları merak konusu oldu.
Özellikle çalışanlar tarafından bu ayda resmi tatil olup olmadığı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
Şubat ayındaki önemli günleri ve haftaları sizler için derledik. İşte, Şubat ayındaki önemli gün ve haftalar...
Şubat ayında resmi tatil var mı?
Şubat ayında herhangi bir resmi tatil günü bulunmuyor.
Şubat ayı önemli gün ve haftalar
İşte, Şubat ayındaki önemli gün ve haftalar;
4 Şubat
Dünya Kanser Günü
7 Şubat
Dünya İlgi Günü
9 Şubat
Dünya Sigarayı Bırakma Günü
Dünya Kazak Giyme Günü
Dünya Pizza Günü
12 Şubat
Dünya Darwin Günü
13 Şubat
Dünya Radyo Günü
Berat Kandili
14 Şubat
Sevgililer Günü
17 Şubat
Dünya Kediler Günü
18 Şubat
Dünya Asperger Günü
22 Şubat
Dünya Düşünce Günü
28 Şubat
Sivil Savunma Günü